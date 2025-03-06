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MLB／好壞球挑戰系統試行 裁判誤判確實下降、聯盟出招防弊
數據專家索契克（Travis Sawchik）指出，大聯盟本季首度在春訓採行自動電子好球帶挑戰系統（ABS Challenge System），與全自動判決相異的是，主要判決仍由人類主審進行，球員與聯盟也因此找出因應之道。
當投、打、捕有異議時，可以輕拍2下頭部示意挑戰，且僅有上述3位角色能提出挑戰。每場比賽有2次挑戰機會，若挑戰失敗會扣除1次，挑戰成功則延續。施行至今已有不少改判案例，雖然反應不一，不過球員普遍認為能減少裁判的誤判是好事。
球員與聯盟也出現不少應對策略，海盜隊捕手迪萊（Jason Delay）認為，自己不會在比賽前段就提出挑戰，挑戰權力在比賽後段會顯得更重要；而聯盟也為避免休息區或者其他地方「打pass」，也正在嘗試在轉播時不再顯示好球帶。
海盜老將麥卡臣（Andrew McCutchen）表示：「我不太希望導入ABS，但我覺得輔以挑戰系統是好事。」他認為裁判們會因此對好球帶有更好的了解，「我們想要的是裁判也負起責任。」據Statcast統計，裁判誤判率確實下降許多，且持續改善中。
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