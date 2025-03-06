快訊

一問三不知！帶媽遊北海道遇「超雷導遊」 妹子怒轟：花13萬被糟蹋

竹聯幫黃少岑告別式…柯建銘、李乾龍到場 警方帶回3通緝犯2少年

林姿妙涉貪綠營能奪回宜蘭？賴清德出手整合仍有挑戰

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／好壞球挑戰系統試行 裁判誤判確實下降、聯盟出招防弊

聯合新聞網／ 綜合報導
ABS挑戰系統首度在春訓試辦，根據統計，裁判誤判率確實因此下降。 路透
ABS挑戰系統首度在春訓試辦，根據統計，裁判誤判率確實因此下降。 路透

數據專家索契克（Travis Sawchik）指出，大聯盟本季首度在春訓採行自動電子好球帶挑戰系統（ABS Challenge System），與全自動判決相異的是，主要判決仍由人類主審進行，球員與聯盟也因此找出因應之道。

當投、打、捕有異議時，可以輕拍2下頭部示意挑戰，且僅有上述3位角色能提出挑戰。每場比賽有2次挑戰機會，若挑戰失敗會扣除1次，挑戰成功則延續。施行至今已有不少改判案例，雖然反應不一，不過球員普遍認為能減少裁判的誤判是好事。

僅有投手、捕手以及打者可以提出ABS挑戰，挑戰方式為輕拍2下頭部。 美聯社
僅有投手、捕手以及打者可以提出ABS挑戰，挑戰方式為輕拍2下頭部。 美聯社

球員與聯盟也出現不少應對策略，海盜隊捕手迪萊（Jason Delay）認為，自己不會在比賽前段就提出挑戰，挑戰權力在比賽後段會顯得更重要；而聯盟也為避免休息區或者其他地方「打pass」，也正在嘗試在轉播時不再顯示好球帶。

海盜老將麥卡臣（Andrew McCutchen）表示：「我不太希望導入ABS，但我覺得輔以挑戰系統是好事。」他認為裁判們會因此對好球帶有更好的了解，「我們想要的是裁判也負起責任。」據Statcast統計，裁判誤判率確實下降許多，且持續改善中。

大聯盟 海盜

相關新聞

MLB／大聯盟結合鬼滅之刃超燃動畫 大谷翔平化身「野球柱」

美國職棒大聯盟與知名日本動畫《鬼滅之刃》合作，為了宣傳東京海外開幕戰，將大谷翔平、今永昇太等球星化身動畫人物，並結合動畫...

MLB／李灝宇熱身賽再展長打 ESPN預測季中上大聯盟

老虎隊今天在主場對費城人隊進行熱身賽，旅美好手李灝宇擔任替補二壘手，2打數1安打、被三振1次，熱身賽打擊率1成18，老虎...

MiLB／林昱珉在響尾蛇農場名列11 也是左投排名最高

大聯盟官網公布各隊農場新秀最新排名，21歲旅美好手林昱珉在響尾蛇隊排名11，還特別提到他在去年世界12強棒球賽奪冠。

MLB／莊陳仲敖運動家農場排名第30 優異控球+先發特質被看好

大聯盟官網《MLB Pipeline》最新評價中，本季受邀大聯盟春訓的莊陳仲敖，排運動家隊農場第30名。球探報告中各項分數為：「速球45、曲球45、滑球50、變速球55、控球55、整體40」。

MLB／官網評價守備大聯盟等級 鄭宗哲熱身賽持續出現長打

效力海盜隊的旅美好手鄭宗哲，在熱身賽持續有長打表現，今天對藍鳥隊之戰唯一打數又揮出二壘打，熱身賽打擊率升至3成57，海盜...

MLB／金鶯明星游擊傳傷勢！ 主帥憂慮：非常非常希望他能回來

金鶯隊游擊防區拉警報，陣中23歲游擊手韓德森（Gunnar Henderson）在春訓傳出肋間拉傷，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）表示：「我們非常非常希望他能趕上開幕戰。」 韓德森上周

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。