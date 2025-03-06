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MiLB／柯敬賢道奇農場排第16 球探評價媲美貝林傑
大聯盟官網《MLB Pipeline》更新的2025年新秀排名中，道奇隊第一名是佐佐木朗希，在滿滿天賦的名單中，18歲的台灣小將柯敬賢排到第16名，甚至與前MVP貝林傑（Cody Bellinger）相提並論。
柯敬賢從國中時期就是眾多球探關注對象，2023年的U18世界盃更是推高聲勢，該場賽事他繳出20打數11安打另有7次保送的成績，幫助中華隊拿下銀牌，而道奇也在2024年6月以65萬美元簽下。
國際球探部副總迪柏（Jon Deeble）更將柯敬賢比為貝林傑，顯見高度期待，而球探報告的評分中，柯敬賢打擊55、力量50、跑速50、臂力55、守備50、整體45分（大聯盟球探報告採取20-80評分）。
球探報告中指出，柯敬賢具備良好打擊的所有素材，左打揮棒機制出色，並有著成熟的打擊策略，呈現出來的是良好的選球能力，對於好球帶也不會過於被動，而他快速的揮棒速度，讓他能夠將球拉打到空中，展現出自己的優勢，具備不錯的長打能力，在未來養成過程中應該能夠逐步發揮潛力。
儘管柯敬賢身高6呎3吋（約190公分），體重215磅（約98公斤），但他擁有不錯的運動能力，未來發展成熟後也能成為中等的跑者，道奇隊應該會讓他試試看在中外野的表現，但長期來看可能會待在角落外野，由於他的打擊天賦以及臂力，應該在右外野會更加適合。
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