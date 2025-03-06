MiLB／林盛恩紅人農場排第16 球探報告評投打二刀流是重要看點

旅美小將林盛恩今年將以「投打二刀流」方式開啟賽季，而大聯盟官網《MLB Pipeline》的最新評價中，將林盛恩排在紅人隊農場第16名，守備位置則是「右投／指定打擊」。

林盛恩在2023年自穀保家商畢業後加盟美國職棒紅人隊，去年球季專心打擊適應環境，19歲的他目前都在新人聯盟磨練中，守備位置已三壘為主，也曾兼差游擊、外野手，這兩年合計出賽58場，敲出59支安打，打擊率2成95，另有37分打點、14次盜壘成功。

高中時期就是二刀流的林盛恩，在今年要開啟職棒的投打之路，休賽季的備戰已經以此作為準備，也曾以投手戰力入選中華隊經典賽資格賽36人名單，然而後續因身體不適未進入正式名單中。

大聯盟球探報告也指出，紅人隊一開始仍在評估林盛恩要專注打擊或投球，但在解除傷勢疑慮後，要採取兩者並進的方式，並已經開始投球計畫。

球探報告中針對林盛恩投打兩端進行評分，投球方面速球55分、滑球45分、變速球50分、控球50分、整體45分，雖然去年秋訓只投了3、4局，但表現令人驚艷，也讓他更能朝著投打二刀流邁進。

林盛恩的在投手丘上有三種球路，速球落在90哩出頭，但極速能到97哩，而因為球質更有著水準以上的評價，另外79到83哩的滑球還有些需要磨練，82到85哩的變速球則是平均水準，三種球路都有成長到水準之上的潛力，原因是林盛恩作為野手展現出的運動能力，讓他能夠穩定複製投球動作以及控球能力。

林盛恩的打擊評價為50分、力量40分、速度60分、臂力60分、守備50分、整體為45分，球探報告中指出，林盛恩作為左打具有擊球能力外，還有長打潛力，另外他的優異速度也是跑壘的優勢，僅管二刀流計畫還在實驗階段，但會是紅人體系在2025年的看點之一。