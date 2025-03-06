MLB／李灝宇熱身賽再展長打 ESPN預測季中上大聯盟

老虎隊今天在主場對費城人隊進行熱身賽，旅美好手李灝宇擔任替補二壘手，2打數1安打、被三振1次，熱身賽打擊率1成18，老虎終場17：7獲勝。

老虎在「葡萄柚聯盟」打了11場熱身賽，李灝宇很受教練團期待，目前出賽8場，合計17次打數揮出兩支安打，都是二壘打，被三振8次、保送兩次。

老虎今天火力凶猛，一共出現17支安打，包括5支全壘打，共有18名打者上陣，李灝宇6局下遭三振，8局下2好1壞後逮中89英里速球，揮出中外野方向二壘打，再靠尼多（Tomas Nido）單場第2轟得分。

Hao-Yu Lee crushes a double deep off the top of the wall in left center. Left his bat at 112.4 MPH and traveled 428 feet. pic.twitter.com/gMCsts96yR — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2025年3月5日

李灝宇已被不少媒體評價，今年有機會登上大聯盟，ESPN指出，老虎未能在自由球員市場簽下布萊格曼（Alex Bregman），可在李灝宇身上找到長期解決之道，他本來是游擊手、擁有雄厚打擊本錢，季中可能被叫上大聯盟。