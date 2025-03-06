MiLB／沙子宸大膽嘗試求進步 軟體升級迎接新球季

旅美投手沙子宸在經典賽資格賽扛住4萬觀眾大場面，深受球迷激賞。他向中央社分享，休賽季大膽嘗試，改變訓練方式；對比去年「投得迷迷糊糊」，今年科學化訓練「軟體升級」又吸取大賽經驗，希望更進步。

21歲的沙子宸正展開在美國職棒小聯盟第3個球季。10天之前，他穿著國家隊戰袍，為中華隊拿下2026年經典賽的參賽名額；現在他身在運動家隊春訓基地，帶著休賽季的訓練成果回來，在小聯盟近百名投手裡力爭上游。

沙子宸向中央社記者表示，回顧上次春訓，休季期間專注身體強化，加強重量訓練，但努力沒有反映在成績上，「自己很想做好，但身體沒有跟上，整個球季投得迷迷糊糊，一直被長打、被全壘打，心情很難過。」

外號長頸鹿，這名身高190公分、體重75公斤的瘦長投手，去年在1A投85.1局失74分，被敲104支安打，包括20支全壘打，平均每9局責失分6.33。

沙子宸分享今年的重大改變，採用科學化訓練。他在台灣的訓練機構「貝思沛拉」曾浩哲、「黑山羊」江宗澤這2名教練的指導下，「不是一味追求大重量，更專注在投球機制的穩定、動作控制以及專項表現」。

沙子宸比喻：「上個賽季我的硬體設備提升，但軟體沒有升級，今年休季加強軟體升級」。他回顧去年球季，仍不瞭解投球時「發力模式」，腦子想要做的動作，身體上卻不允許，導致結果不理想。

除了軟硬體升級，沙子宸這次回美國，還帶著大場面經驗。他在美國2年職業生涯，沒見過像資格賽台北大巨蛋4萬人場面，經過這一戰，感覺自己抗壓力變得更強。

沙子宸說，一個人在國外打拚，面對挫折時，心情一定很難過，懂得鼓勵自己很重要，「感謝自己去年有咬住，回到台灣在投球教練、重訓教練幫助下有所進步，希望今年球季有一個好的開始」。