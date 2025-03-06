MLB／大都會薪資榜三連霸！ 近4季薪資總額超越3隊21年支出
根據美聯社報導，大都會隊本季再度稱霸大聯盟薪資榜，已是連續3年登上首位。在老闆科恩（Steve Cohen）領導下，近4年來大都會薪資與隨之而來的奢侈稅總額已達到13.6億美元。
美聯社取得大聯盟透露的數據，大都會2024年薪資為3.33億美元，超越2023年由自己保持的3.195億美元紀錄，當時大都會成為大聯盟歷史首支薪資突破3億美元的球隊。去年大都會共支出4.3億美元，其中包含了9710萬美元的稅務。
明星外野手索托（Juan Soto）15年7.65億美元的世紀大約，可能又會讓大都會在本季薪資榜充滿威脅，老闆科恩坦言：「很久以前我就明白一件事，如果你想要幹些大事的話，那一定會讓人感到很不是滋味。」
根據統計，這4年來大都會的薪資支出，已經超越了馬林魚、海盜與光芒隊過去21個賽季單一球隊的薪資總和。而運動家、海盜與光芒隊是目前大聯盟僅剩3支薪資未曾破億的球隊。大都會也是大聯盟繼2014至2017賽季的道奇隊後，再度出現薪資榜三連霸的球隊。
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