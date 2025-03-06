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MLB／大聯盟結合鬼滅之刃超燃動畫 大谷翔平化身「野球柱」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
知名日本動畫《鬼滅之刃》合作，為了宣傳東京海外開幕戰，將大谷翔平、今永昇太等球星化身動畫人物。 截圖自影片
知名日本動畫《鬼滅之刃》合作，為了宣傳東京海外開幕戰，將大谷翔平、今永昇太等球星化身動畫人物。 截圖自影片

美國職棒大聯盟與知名日本動畫《鬼滅之刃》合作，為了宣傳東京海外開幕戰，將大谷翔平、今永昇太等球星化身動畫人物，並結合動畫中的特殊呼吸系統，讓大谷翔平喊出招式敲出全壘打。

大聯盟日前宣布與《鬼滅之刃》合作，今天官方釋出由動畫公司ufotable（幽浮社）製作的影片，宣傳道奇隊與小熊隊在3月18日、19日在東京巨蛋的開幕戰，兩隊日籍球員登場外，道奇隊貝茲（Mookie Betts）、小熊隊史旺森（Dansby Swanson）也都現身。

影片中更是由動畫主角竈門炭治郎的師傅鱗瀧左近次擔任球評，被問到大谷翔平新賽季表現時，點出大谷翔平的「呼吸」很特別，隨後由主播介紹棒球在日本的歷史，並銜接起鬼滅之刃的動畫畫面，互相致敬。

而影片的尾聲又回到比賽場中，大谷翔平準備打擊，鱗瀧左近次喊出招牌台詞「去吧，炭治郎」，接著是炭治郎使出招式的畫面，接著浮現大谷翔平深呼吸後揮棒，旁白喊出「打擊之呼吸，一式，壓倒性全壘打」，而大谷翔平奮力將球擊出，旁邊還有著火焰般的特效，十分熱血。

不少美日球迷看了看了都直呼興奮，也很樂見動畫與棒球的結合，有人說「大谷翔平很愛漫畫，他應該會喜歡」，也有人以鬼滅之刃中代表最強戰力的「柱」字，封大谷翔平為「野球柱」。

大聯盟 大谷翔平 小熊隊

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