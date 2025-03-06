MiLB／林昱珉在響尾蛇農場名列11 也是左投排名最高

大聯盟官網公布各隊農場新秀最新排名，21歲旅美好手林昱珉在響尾蛇隊排名11，還特別提到他在去年世界12強棒球賽奪冠。

在這份報告中，林昱珉也是響尾蛇農場排名最高的左投，形容他是來自台灣的國際球星，曾代表中華隊在2021年U23世界盃表現出色，當年12月以簽約金52萬5千美元加盟，去年在12強賽冠軍戰對日本先發4局未失分。

林昱珉去年在2A出賽19場、合計94.2局，戰績3勝6敗、防禦率4.28，投出90次三振，另在3A先發1場，評價最好是80到82英里的變速球，成為解決右打者的武器，也是抓出局數最重要球路。

官網解悉林昱珉5種球路，變速球給了60分最高，曲球55分、滑球50分，但速球和卡特球45分都低於平均分數，控球則是50分，整體評價45分。

官網指出，林昱珉必須把球控在好球帶邊緣，才能增加打者揮空的機會，他在12強賽對決日本毫不退縮，有足夠能力成為先發投手。