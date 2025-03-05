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MiLB／最新球探報告出爐！李灝宇被看好成為老虎農場驚奇

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

大聯盟官網今天更新農場排名，台灣好手李灝宇名列老虎隊農場第8名，被看好有望成為驚奇新秀。

李灝宇打擊評分55、力量45、速度45、臂力50、守備50，整體50（滿分80分）。報告提到，李灝宇擁有本壘板紀律、長打潛力及速度，使他符合老虎農場對新秀的要求，2023年秋季聯盟表現優異後，李灝宇去年將這些特點都在2A發揮出來，但8月中因下背部傷勢賽季報銷。

打擊方面，李灝宇對快速球攻擊策略積極，維持好球帶能力也很優秀，讓他能持續有高品質擊球。雖上季李灝宇被三振率17.9%創生涯新低，但令人意外的是，被保送率也下滑。上季李灝宇出現大量拉打，可能是因為老虎2A左外野（有很高的牆），有利於敲出二壘安打。

速度方面，儘管李灝宇身材矮壯，但仍在壘間展現不錯的跑壘直覺和迅速步伐，去年嘗試17次盜壘，成功16次，他也在二壘防區展現出紮實守備功力。

球探報告認為，李灝宇有望成為老虎農場驚奇新秀，但傷病史不只減緩進步，也讓他能否成為大聯盟每日輪替球員或工具人產生問號。目前以李灝宇所在的層級來說，他還算非常年輕，如果今年升上3A，對手可能使用大量變化球應對他的打擊策略。

除了李灝宇外，台灣好手鄭宗哲排在海盜隊農場第17、林振瑋紅雀隊農場第13，林盛恩紅人隊農場第16、潘文輝費城人隊農場第19。

李灝宇 鄭宗哲

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