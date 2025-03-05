快訊

具俊曄決定了！大S長眠地傳出在金寶山 一理由推翻樹葬決定

鄭文燦不滿遭控涉imB吸金案、幫詐團首腦喬警官人事 撤告7人不起訴

大家說英語？美國指定英文官方語言將衝擊社會

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／有點寂寞啊…佐佐木朗希初登板飆火球 兩前輩卻先離席

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「令和怪物」佐佐木朗希今天首次在熱身賽登板，展現最快99.3哩（約159.8公里）的剛猛球速。 路透
「令和怪物」佐佐木朗希今天首次在熱身賽登板，展現最快99.3哩（約159.8公里）的剛猛球速。 路透

加盟美國職棒大聯盟道奇隊之後，「令和怪物」佐佐木朗希今天首次在熱身賽登板，展現最快99.3哩（約159.8公里）的剛猛球速，但一提及退場時兩位大前輩都已經退場，難免有些寂寞。

今天道奇隊與紅人隊在春訓熱身賽交手，三位日本球員首度同場，大谷翔平先發指定打擊3打數1安打，山本由伸則是先發4局失2分，隨後由佐佐木朗希接替。

佐佐木朗希以46球投完3局，被敲2支安打沒有失分，投出5次三振，最快球速逼近160公里，均速更達98哩（約157.7公里），總教練羅伯茲（Dave Roberts）大讚：「非常棒！」而佐佐木也持續朝著在東京海外戰第2場登板的進度邁進。

佐佐木朗希賽後受訪時表示：「登板前心情很興奮，但也有些不安。站上投手丘後，我專注於投球，也能夠好好感受這個氛圍。」至於球速，他認為腎上腺素跟技術進步都有關係，「春訓期間有在運動實驗室重新檢視動作，目前方向不錯。」

由於此戰大谷翔平在7局下就被代打換下，佐佐木朗希被問到3位日本球員同場的感受時，開玩笑說：「投完球回來發現都沒人了，有點寂寞啊。」讓現場媒體笑了出來。

佐佐木朗希 大谷翔平 球速

延伸閱讀

MLB／道奇日本三重奏同場 大谷敲安、山本先發、朗希3局飆速

MLB／家鄉面臨森林大火 佐佐木朗希捐款、捐寢具援助災民

MLB／大谷翔平上壘歪頭等不到回應 代班壘指：我第一次來啊…

MLB／大谷翔平轉戰道奇即奪冠 楚奧特坦言心情很複雜

相關新聞

MLB／道奇日本三重奏同場 大谷敲安、山本先發、朗希飆速

美國職棒大聯盟道奇隊日本「三重奏」在春訓熱身賽同場出賽，大谷翔平3打數1安打但在二壘出局，山本由伸先發4局掉2分，佐佐木...

MLB／有點寂寞啊…佐佐木朗希初登板飆火球 兩前輩卻先離席

加盟美國職棒大聯盟道奇隊之後，「令和怪物」佐佐木朗希今天首次在熱身賽登板，展現最快99.3哩（約159.8公里）的剛猛球...

MLB／紅襪超級新秀像誰？教頭點名NBA綠衫軍布朗

紅襪隊頂級新秀坎貝爾（Kristian Campbell）在大聯盟春訓展現的運動能力，讓總教練柯拉（Alex Cora）...

MLB／莊陳仲敖模擬比賽先發解決林家正：塞直球跟他對決

美國職棒運動家隊台灣投手莊陳仲敖今天在模擬比賽先發，同場投球的是身價新台幣22億元的塞維里諾。莊陳仲敖表現不遜色，2局無...

MLB／莊陳仲敖第一次春訓營 體會大聯盟其實很細膩

台灣投手莊陳仲敖旅美進入第4年，第一次受邀大聯盟春訓，與最高層級的頂尖選手一起打球，他體會到「大聯盟球員其實很細膩，注重...

MLB／鄭宗哲本季春訓首轟 替補敲陽春砲

效力海盜隊的台灣野手鄭宗哲今天敲出春訓首轟，在大聯盟熱身賽替補上場掃出陽春砲，也是生涯在大聯盟春訓的第4轟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。