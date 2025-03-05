MLB／有點寂寞啊…佐佐木朗希初登板飆火球 兩前輩卻先離席

加盟美國職棒大聯盟道奇隊之後，「令和怪物」佐佐木朗希今天首次在熱身賽登板，展現最快99.3哩（約159.8公里）的剛猛球速，但一提及退場時兩位大前輩都已經退場，難免有些寂寞。

今天道奇隊與紅人隊在春訓熱身賽交手，三位日本球員首度同場，大谷翔平先發指定打擊3打數1安打，山本由伸則是先發4局失2分，隨後由佐佐木朗希接替。

佐佐木朗希以46球投完3局，被敲2支安打沒有失分，投出5次三振，最快球速逼近160公里，均速更達98哩（約157.7公里），總教練羅伯茲（Dave Roberts）大讚：「非常棒！」而佐佐木也持續朝著在東京海外戰第2場登板的進度邁進。

佐佐木朗希賽後受訪時表示：「登板前心情很興奮，但也有些不安。站上投手丘後，我專注於投球，也能夠好好感受這個氛圍。」至於球速，他認為腎上腺素跟技術進步都有關係，「春訓期間有在運動實驗室重新檢視動作，目前方向不錯。」

由於此戰大谷翔平在7局下就被代打換下，佐佐木朗希被問到3位日本球員同場的感受時，開玩笑說：「投完球回來發現都沒人了，有點寂寞啊。」讓現場媒體笑了出來。