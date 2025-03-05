快訊

具俊曄決定了！大S長眠地傳出在金寶山 一理由推翻樹葬決定

鄭文燦不滿遭控涉imB吸金案、幫詐團首腦喬警官人事 撤告7人不起訴

大家說英語？美國指定英文官方語言將衝擊社會

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇日本三重奏同場 大谷敲安、山本先發、朗希飆速

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希。 路透
佐佐木朗希。 路透

美國職棒大聯盟道奇隊日本「三重奏」在春訓熱身賽同場出賽，大谷翔平3打數1安打但在二壘出局，山本由伸先發4局掉2分，佐佐木朗希的初登板則是3局被敲2安無失分，最快球速逼近160公里，而道奇隊最終以4：2擊敗紅人隊。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，首打席敲出滾地球出局，3局下敲出安打但想要衝往二壘時被觸殺出局，大谷翔平因為去年盜壘導致左肩受傷，春訓採用新的滑壘姿勢以左手抱胸滑行，在二壘前看得出減速，這會是未來要修正的課題。

5局下大谷翔平更是敲出自打球打到膝蓋附近，痛得立刻大叫出聲，而他揉了揉左膝確定沒事後繼續打擊，結果敲出二壘滾地球出局，結束今天3打席1安打的成績，春訓熱身賽連3場敲安。

山本由伸則是在1局上遇到亂流，單局被敲3支安打，一壘、二壘、三壘打各1支，一口氣丟掉2分，靠著雙殺才成功止血；第2局再被敲出二壘安打但僅此1安，隨後3局、4局都投出三上三下。

山本由伸以47球投完4局退場，被敲4支安打丟掉2分，另有2次三振，最快球速96.9哩（約156公里），他表示，前兩局自己無法投到想要的位置，球的控制不是很好，但後來漸入佳境，指叉跟曲球投得比上一次更好。

而佐佐木朗希在5局上接著山本之後投球，第一次在大聯盟春訓熱身賽登板，1出局後出現安打、觸身球的危機，但佐佐木以連2K化解，6局上更是開局被敲二壘打，但最終也守住二、三壘有人，並在7局上投出三上三下。

佐佐木朗希以46球投完3局，被敲2支安打沒有失分，另有5次三振，最快球速來到99.3哩（約159.8公里），佐佐木朗希表示，上場前多少還是會緊張，「但站上投手丘就能集中注意力。」

佐佐木朗希 大谷翔平 山本由伸 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平上壘歪頭等不到回應 代班壘指：我第一次來啊…

MLB／大谷翔平轉戰道奇即奪冠 楚奧特坦言心情很複雜

MLB／惡整教頭後收「回禮」 大谷翔平開車門看到滿滿羅伯茲

MLB／熱身賽首打席就開轟 大谷翔平反方向炸裂狙擊菊池雄星

相關新聞

MLB／道奇日本三重奏同場 大谷敲安、山本先發、朗希飆速

美國職棒大聯盟道奇隊日本「三重奏」在春訓熱身賽同場出賽，大谷翔平3打數1安打但在二壘出局，山本由伸先發4局掉2分，佐佐木...

MLB／有點寂寞啊…佐佐木朗希初登板飆火球 兩前輩卻先離席

加盟美國職棒大聯盟道奇隊之後，「令和怪物」佐佐木朗希今天首次在熱身賽登板，展現最快99.3哩（約159.8公里）的剛猛球...

MLB／紅襪超級新秀像誰？教頭點名NBA綠衫軍布朗

紅襪隊頂級新秀坎貝爾（Kristian Campbell）在大聯盟春訓展現的運動能力，讓總教練柯拉（Alex Cora）...

MLB／莊陳仲敖模擬比賽先發解決林家正：塞直球跟他對決

美國職棒運動家隊台灣投手莊陳仲敖今天在模擬比賽先發，同場投球的是身價新台幣22億元的塞維里諾。莊陳仲敖表現不遜色，2局無...

MLB／莊陳仲敖第一次春訓營 體會大聯盟其實很細膩

台灣投手莊陳仲敖旅美進入第4年，第一次受邀大聯盟春訓，與最高層級的頂尖選手一起打球，他體會到「大聯盟球員其實很細膩，注重...

MLB／鄭宗哲本季春訓首轟 替補敲陽春砲

效力海盜隊的台灣野手鄭宗哲今天敲出春訓首轟，在大聯盟熱身賽替補上場掃出陽春砲，也是生涯在大聯盟春訓的第4轟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。