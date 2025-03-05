MLB／道奇日本三重奏同場 大谷敲安、山本先發、朗希飆速

美國職棒大聯盟道奇隊日本「三重奏」在春訓熱身賽同場出賽，大谷翔平3打數1安打但在二壘出局，山本由伸先發4局掉2分，佐佐木朗希的初登板則是3局被敲2安無失分，最快球速逼近160公里，而道奇隊最終以4：2擊敗紅人隊。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，首打席敲出滾地球出局，3局下敲出安打但想要衝往二壘時被觸殺出局，大谷翔平因為去年盜壘導致左肩受傷，春訓採用新的滑壘姿勢以左手抱胸滑行，在二壘前看得出減速，這會是未來要修正的課題。

5局下大谷翔平更是敲出自打球打到膝蓋附近，痛得立刻大叫出聲，而他揉了揉左膝確定沒事後繼續打擊，結果敲出二壘滾地球出局，結束今天3打席1安打的成績，春訓熱身賽連3場敲安。

山本由伸則是在1局上遇到亂流，單局被敲3支安打，一壘、二壘、三壘打各1支，一口氣丟掉2分，靠著雙殺才成功止血；第2局再被敲出二壘安打但僅此1安，隨後3局、4局都投出三上三下。

山本由伸以47球投完4局退場，被敲4支安打丟掉2分，另有2次三振，最快球速96.9哩（約156公里），他表示，前兩局自己無法投到想要的位置，球的控制不是很好，但後來漸入佳境，指叉跟曲球投得比上一次更好。

而佐佐木朗希在5局上接著山本之後投球，第一次在大聯盟春訓熱身賽登板，1出局後出現安打、觸身球的危機，但佐佐木以連2K化解，6局上更是開局被敲二壘打，但最終也守住二、三壘有人，並在7局上投出三上三下。

佐佐木朗希以46球投完3局，被敲2支安打沒有失分，另有5次三振，最快球速來到99.3哩（約159.8公里），佐佐木朗希表示，上場前多少還是會緊張，「但站上投手丘就能集中注意力。」