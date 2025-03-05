快訊

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

不當橋樑了？Messenger圖標偷偷改版 回歸Facebook版藍色

川普最新民調曝！滿意度44% 逾半數民眾不滿經濟、外交表現

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／紅襪超級新秀像誰？教頭點名NBA綠衫軍布朗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊頂級新秀坎貝爾。 法新社
紅襪隊頂級新秀坎貝爾。 法新社

紅襪隊頂級新秀坎貝爾（Kristian Campbell）在大聯盟春訓展現的運動能力，讓總教練柯拉（Alex Cora）在腦中思索他到底像哪位選手，結果跳出來的名字是NBA塞爾提克隊布朗（Jaylen Brown）。

坎貝爾是大聯盟新秀榜第7名、紅襪農場第2名的超級潛力股，這位22歲的工具人還未升上大聯盟，不過已經連2年獲邀春訓。

「你看看場上的布朗，他的風格不同，但他做得很好。」作為籃球迷的柯拉先提及這位波士頓當地的NBA球星，「他移動的方式跟其他NBA運動員不一樣，而在春訓前5天，我心想『坎貝爾作為棒球選手會像誰』，想到的是布朗，他們奔跑的方式不同，滑行、移動都不同，而且非常流暢。」

塞爾蒂克球星布朗。 美聯社
塞爾蒂克球星布朗。 美聯社

坎貝爾聽到後稱讚布朗是一位非常出色的籃球元，但也好奇柯拉是怎麼解釋的？記者轉述，兩人的動作同樣不尋常，但都能達到想要的位置，坎貝爾也說：「對，確實很不一樣，這是我第一次聽到非棒球類的比較，這很酷，雖然不同但還是能完成工作。」

即使如此，坎貝爾今年從大聯盟開季的機會不高，內外野都能守備的他，被寄望以二壘手身分上大聯盟，不過柯拉指出，坎貝爾在雙殺守備上還有地方需要磨練，「但他學習得很快。」

坎貝爾今年春訓經歷12支0後，終於在昨天敲出安打，今天對海盜隊之戰則是選到2次保送上壘，柯拉表示，日前曾跟坎貝爾聊過控制好球帶，「要了解你的強項是什麼。」而坎貝爾也表示，自己變得更有耐心，因此今天才能選到保送。

NBA 大聯盟

延伸閱讀

5位前任國防部長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任

庫克群島總理訪陸引反對黨抨擊 挺過不信任投票

庫克群島總理挺過不信任投票 批紐西蘭媒體散布假消息

軍界大清洗？川普剛撤換美軍參聯會主席 防長再開除5高層將領

相關新聞

MLB／鄭宗哲本季春訓首轟 替補敲陽春砲

效力海盜隊的台灣野手鄭宗哲今天敲出春訓首轟，在大聯盟熱身賽替補上場掃出陽春砲，也是生涯在大聯盟春訓的第4轟。

MLB／莊陳仲敖模擬比賽先發解決林家正：塞直球跟他對決

美國職棒運動家隊台灣投手莊陳仲敖今天在模擬比賽先發，同場投球的是身價新台幣22億元的塞維里諾。莊陳仲敖表現不遜色，2局無...

MLB／莊陳仲敖第一次春訓營 體會大聯盟其實很細膩

台灣投手莊陳仲敖旅美進入第4年，第一次受邀大聯盟春訓，與最高層級的頂尖選手一起打球，他體會到「大聯盟球員其實很細膩，注重...

MLB／紅襪超級新秀像誰？教頭點名NBA綠衫軍布朗

紅襪隊頂級新秀坎貝爾（Kristian Campbell）在大聯盟春訓展現的運動能力，讓總教練柯拉（Alex Cora）...

MLB／家鄉面臨森林大火 佐佐木朗希捐款、捐寢具援助災民

岩手縣大船渡市宣布，效力洛杉磯道奇隊的23歲投手佐佐木朗希投手捐贈了1000萬日圓（約220萬台幣）的慰問金以及500套寢具，援助當地因大規模森林大火受災的居民。 對於佐佐木朗希，當地政府也透過

MLB／二縫線速球「開前門」收效果！菅野智之中繼2局無失分

以1年1300萬美元加盟金鶯隊的35歲日籍投手菅野智之，在佛羅里達州對戰紅襪的熱身賽中繼登場，投2局僅被擊出2支安打，無失分，送出2次三振，另有1次四壞球保送，順利完成投球任務。 這是菅野智之春

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。