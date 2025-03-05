MLB／紅襪超級新秀像誰？教頭點名NBA綠衫軍布朗

紅襪隊頂級新秀坎貝爾（Kristian Campbell）在大聯盟春訓展現的運動能力，讓總教練柯拉（Alex Cora）在腦中思索他到底像哪位選手，結果跳出來的名字是NBA塞爾提克隊布朗（Jaylen Brown）。

坎貝爾是大聯盟新秀榜第7名、紅襪農場第2名的超級潛力股，這位22歲的工具人還未升上大聯盟，不過已經連2年獲邀春訓。

「你看看場上的布朗，他的風格不同，但他做得很好。」作為籃球迷的柯拉先提及這位波士頓當地的NBA球星，「他移動的方式跟其他NBA運動員不一樣，而在春訓前5天，我心想『坎貝爾作為棒球選手會像誰』，想到的是布朗，他們奔跑的方式不同，滑行、移動都不同，而且非常流暢。」

塞爾蒂克球星布朗。 美聯社

坎貝爾聽到後稱讚布朗是一位非常出色的籃球元，但也好奇柯拉是怎麼解釋的？記者轉述，兩人的動作同樣不尋常，但都能達到想要的位置，坎貝爾也說：「對，確實很不一樣，這是我第一次聽到非棒球類的比較，這很酷，雖然不同但還是能完成工作。」

即使如此，坎貝爾今年從大聯盟開季的機會不高，內外野都能守備的他，被寄望以二壘手身分上大聯盟，不過柯拉指出，坎貝爾在雙殺守備上還有地方需要磨練，「但他學習得很快。」

坎貝爾今年春訓經歷12支0後，終於在昨天敲出安打，今天對海盜隊之戰則是選到2次保送上壘，柯拉表示，日前曾跟坎貝爾聊過控制好球帶，「要了解你的強項是什麼。」而坎貝爾也表示，自己變得更有耐心，因此今天才能選到保送。