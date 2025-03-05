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MLB／莊陳仲敖模擬比賽先發解決林家正：塞直球跟他對決

中央社／ 鳳凰城4日專電
莊陳仲敖4日在小聯盟春訓營的模擬比賽中先發投球。 中央社
莊陳仲敖4日在小聯盟春訓營的模擬比賽中先發投球。 中央社

美國職棒運動家隊台灣投手莊陳仲敖今天在模擬比賽先發，同場投球的是身價新台幣22億元的塞維里諾（Luis Severino）。莊陳仲敖表現不遜色，2局無失分，還上演「台灣內戰」對決同胞林家正

運動家體系擁有4名台灣好手，包括投手莊陳仲敖、沙子宸、林維恩以及捕手林家正。其中莊陳仲敖、林家正日前受邀參與大聯盟春訓，近日回小聯盟春訓營，備戰新球季。

中央社記者今天走訪運動家小聯盟春訓營，4名台灣選手都照表操課，沙子宸、林維恩進入牛棚練投，莊陳仲敖在實戰投打練習（Live BP）的模擬比賽中先發投2局，沒有被敲安打、沒有失分。

莊陳仲敖是運動家小聯盟未來之星，與他同場先發投球的是已成名的大聯盟球星、前洋基王牌塞維里諾，他本季以3年6700萬美元（約新台幣22億元）合約加盟運動家，簽約金打破隊史紀錄。

這場模擬比賽在運動家小聯盟春訓基地的球場舉行。練習方式比照正式比賽，有打擊者也有守備員，唯獨沒有主審，由球團人員在本壘後方喊好壞球。

相較於塞維里諾對首名打者就被敲全壘打，莊陳仲敖今天先發投2局沒有失分，沒有被敲安打，送出1次三振、1次四壞保送。首局保送打者之後，製造雙殺結束1局；第2局三上三下，包括最後1名打者林家正。

台灣人在同隊打拚，彼此互相熟識。莊陳仲敖說：「面對家正當下有點想笑，但沒有想太多，就是塞直球跟他對決，剛好有抓到出局數。」

林家正打出一壘手方向的強勁滾地球，遭到一壘手接到之後踩壘包出局。他今天打擊一次，並在比賽後段上場擔任捕手。

莊陳仲敖說，幾名台灣球員在同一隊，好處就是可以講自己的語言，感覺很親切，4個人一起在美國打拚，可以相互照應，感覺很棒。

林家正 莊陳仲敖 運動家

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