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MLB／鄭宗哲本季春訓首轟 替補敲陽春砲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄭宗哲。 法新社
鄭宗哲。 法新社

效力海盜隊的台灣野手鄭宗哲今天敲出春訓首轟，在大聯盟熱身賽替補上場掃出陽春砲，也是生涯在大聯盟春訓的第4轟。

海盜隊今天與紅襪隊之戰，鄭宗哲在6局上替補代守二壘，7局下首打席就把握機會，將富爾默（Michael Fulmer）的88.5哩卡特球敲到中右外野全壘打牆外，擊球初速達100.6哩。

9局下鄭宗哲的第2打席則遭到三振，海盜隊最終以4：12輸球，而鄭宗哲在今年大聯盟春訓累計出賽8場，13打數敲出4支安打，有2分打點，打擊率3成08、上壘率3成33、長打率0.615。

另外老虎隊的台灣野手李灝宇今天同樣在大聯盟春訓對戰光芒隊，先發第7棒、二壘手，不過3打數沒敲安吞下2次三振，賽後打擊率下降到0.067。

大聯盟 李灝宇 海盜 鄭宗哲

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