快訊

還是要當兵！王大陸500萬交保 兵役局：入伍後再請公假出庭

最賺力士年薪只有大谷1% 日本相撲招嘸人如何保住國技

柯建銘又槓上自家綠委 控王定宇勾結國民黨刪國防預算

MLB／莊陳仲敖第一次春訓營 體會大聯盟其實很細膩

中央社／ 鳳凰城4日專電
莊陳仲敖。 歐新社
莊陳仲敖。 歐新社

台灣投手莊陳仲敖旅美進入第4年，第一次受邀大聯盟春訓，與最高層級的頂尖選手一起打球，他體會到「大聯盟球員其實很細膩，注重小細節」。

24歲的莊陳仲敖是花蓮阿美族人，他今天在運動家隊春訓基地登板，投2局模擬比賽，總共面對6名打者，沒有被敲出安打，有1次三振、1次四壞，沒有失分。

莊陳仲敖旅美資歷累積3年，這個春天逐漸開花結果。僅7天之前，他代表中華隊，在台北大巨蛋4萬名觀眾面前先發出戰西班牙隊，為台灣拿下這場經典賽資格賽的重要勝利。

莊陳仲敖脫下國家隊戰袍不到24小時，隨即搭機回到美國，向運動家的春訓營報到。他過去3個球季最高上到2A，今年是生涯首次受邀大聯盟春訓，與最高層級的選手當隊友，一起練球一起比賽。

莊陳仲敖今天接受中央社訪問，談到大聯盟春訓的心得。不同於一般印象大聯盟球風粗獷、豪邁，莊陳仲敖親身處在大聯盟球星之間，觀察到其實越是頂尖的選手，打球的心態越是細膩。

他舉例，光是賽前熱身的傳接球，就很不一樣。傳接球是每個棒球員熱身的例行公事，但大聯盟球員從這件小事就很講究，一球一球非常專注、動作到位，互相要求對方丟進手套擺放的位置，隨時都在揣摩比賽中投球的態度。

莊陳仲敖說，如果有投變化球，對方每一球都會詢問，這球位移的狀態好不好，夠不夠犀利。

莊陳仲敖去年在小聯盟2A表現傑出，大聯盟之路邁出大步，被認為是下一個有機會升上大聯盟的台灣球員。他談到今年春訓的重要課題是飲食控制。

莊陳仲敖說，過去3個球季身體都有狀況，今年特別諮詢球隊營養師，希望降低體脂肪、增加肌肉量，讓身體素質更好、比較不容易受傷。至於球技方面，他說快速直球向來是他最重要的武器，「先把直球投好，其他球路就能得心應手」。

大聯盟 莊陳仲敖 運動家

延伸閱讀

MLB／運動家下放7人回小聯盟春訓 包括林家正、莊陳仲敖

中職／看台灣新生代火球男輩出 前代火球男陳韻文點出3原因

經典賽／莊陳仲敖曬中華隊大合照畫作 網讚嘆：被棒球耽誤的畫家

經典賽／外野草上飛！ 宋晟睿超美技登WBC官網：一定要拼

相關新聞

MLB／鄭宗哲本季春訓首轟 替補敲陽春砲

效力海盜隊的台灣野手鄭宗哲今天敲出春訓首轟，在大聯盟熱身賽替補上場掃出陽春砲，也是生涯在大聯盟春訓的第4轟。

MLB／莊陳仲敖第一次春訓營 體會大聯盟其實很細膩

台灣投手莊陳仲敖旅美進入第4年，第一次受邀大聯盟春訓，與最高層級的頂尖選手一起打球，他體會到「大聯盟球員其實很細膩，注重...

MLB／莊陳仲敖模擬比賽先發解決林家正：塞直球跟他對決

美國職棒運動家隊台灣投手莊陳仲敖今天在模擬比賽先發，同場投球的是身價新台幣22億元的塞維里諾。莊陳仲敖表現不遜色，2局無...

MLB／家鄉面臨森林大火 佐佐木朗希捐款、捐寢具援助災民

岩手縣大船渡市宣布，效力洛杉磯道奇隊的23歲投手佐佐木朗希投手捐贈了1000萬日圓（約220萬台幣）的慰問金以及500套寢具，援助當地因大規模森林大火受災的居民。 對於佐佐木朗希，當地政府也透過

MLB／二縫線速球「開前門」收效果！菅野智之中繼2局無失分

以1年1300萬美元加盟金鶯隊的35歲日籍投手菅野智之，在佛羅里達州對戰紅襪的熱身賽中繼登場，投2局僅被擊出2支安打，無失分，送出2次三振，另有1次四壞球保送，順利完成投球任務。 這是菅野智之春

MLB／洋基火球男希爾右闊背肌嚴重拉傷 至少6周無法投球

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）透露，火球男希爾（Luis Gil）因右闊背肌嚴重拉傷將至少6周無法投球，最好狀況可能是6月某個時刻重返大聯盟投手丘。 希爾受訪時表示，「當他們告訴你這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。