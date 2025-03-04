MLB／家鄉面臨森林大火 佐佐木朗希捐款、捐寢具援助災民

岩手縣大船渡市宣布，效力洛杉磯道奇隊的23歲投手佐佐木朗希投手捐贈了1000萬日圓（約220萬台幣）的慰問金以及500套寢具，援助當地因大規模森林大火受災的居民。

對於佐佐木朗希，當地政府也透過社群平台向表達感謝之意，「來自佐佐木朗希選手的溫暖支援。衷心感謝。」據了解，已經有一半的寢具送到當地體育館。

許多球迷及當地居民也紛紛留言感謝佐佐木朗希的善舉，「23歲就能做出這樣的善行，真的太帥了！」、「這是一份對家鄉最真摯的回饋」、「1000萬日圓加上寢具，這不是人人都能做到的」、「佐佐木朗希選手是善良的人，他一定很憂心當地災情，希望他能在新賽季繳出好表現」。

【佐々木朗希選手から温かい支援】

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希選手から災害見舞金10,000,000円と、寝具500セットのご支援をいただきました。心温まるご支援に感謝します。 — 大船渡市役所 (@ofunato_city) 2025年3月3日

佐佐木朗希是在去年休賽季決定挑戰大聯盟，並且與道奇簽下小聯盟合約，簽約金650萬美元（約2億台幣）。台灣時間3月5日道奇與紅人之戰，佐佐木朗希將迎來熱身賽初登板，山本由伸則是擔任先發。

佐佐木朗希出身於岩手縣陸前高田市，鄰近此次受災的大船渡市，後就讀於大船渡高中。2011年3月11日，他的家鄉遭遇東日本大震災，海嘯摧毀了他的家園，父親和祖父母都不幸罹難。

對於災害的痛苦與影響，他深有體會。因此，當家鄉再度面臨嚴峻災情時，佐佐木朗希毫不猶豫地伸出援手，以實際行動支持受難居民。

大船渡市的森林大火是日本自1975年以來最嚴重的野火災情，截至今天，野火已經燒毀大約2600公頃（約26平方公里）的土地，造成1人死亡，4000人被迫撤離。逾2000名消防人員包括日本軍方與消防直升機等，正在試圖撲滅大船渡的大火，但火勢仍在蔓延。