MLB／二縫線速球「開前門」收效果！菅野智之中繼2局無失分

以1年1300萬美元加盟金鶯隊的35歲日籍投手菅野智之，在佛羅里達州對戰紅襪的熱身賽中繼登場，投2局僅被擊出2支安打，無失分，送出2次三振，另有1次四壞球保送，順利完成投球任務。

這是菅野智之春訓第2度出賽，前一次也是2局未失分。此戰過後他給予自己表現「尚可」的評價，並表示：「控球上有幾次失誤，但第二局的投球特別順利。想要三振的時候能夠成功達成，與捕手的配合也很不錯。」

Tomoyuki Sugano's 2Ks in the 3rd. pic.twitter.com/96Qluo8Dcw — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年3月3日

從過往的先發身份轉為牛棚登場，菅野智之表示早已做好準備：「這是在來美國前就已經知道的安排，因此我有充分準備，沒有太大壓力。」

菅野智之3局上場就面臨一、三壘有人的危機，接下來對決剛以3年1.2億美元加入紅襪的強打布萊格曼（Alex Bregman）。菅野連續投出3顆好球，最終用1記外角變化球讓對方站著不動遭到三振。隨後，面對超級新星莫耶（Marcelo Mayer），他則是以兩縫線速球（Two-Seam）演出三振，成功解除失分危機。

Tomoyuki Sugano today



2.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 2 K



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「感覺二縫線速球狀態不錯，今天大部分我都是用二縫線。畢竟這裡有不同的看法和使用方式，我必須要慢去適應融入。」菅野智之說。

菅野表示，他特別嘗試使用「開前門（front-door）」，也就是從左打者內角外切進好球帶的球路，這曾是大聯盟傳奇投手麥達克斯（Greg Maddux）最擅長的武器之一。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）對菅野智之的表現給予正面評價：「與上次登板相比，這場比賽他的控球沒有那麼完美，但整體表現還算不錯。他與捕手之間的溝通也非常順暢，這是好現象。」