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MLB／洋基火球男希爾右闊背肌嚴重拉傷 至少6周無法投球

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基火球男希爾。 法新社
洋基火球男希爾。 法新社

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）透露，火球男希爾（Luis Gil）因右闊背肌嚴重拉傷將至少6周無法投球，最好狀況可能是6月某個時刻重返大聯盟投手丘。

希爾受訪時表示，「當他們告訴你這種消息時，感覺肯定不好。」他提到自己會依靠隊友施密特 （Clarke Schmidt）的支持，施密特去年也受過類似的傷，被禁止丟球4周，5月26日進傷兵名單，9月7日才重返大聯盟。

希爾受傷讓史卓曼（Marcus Stroman）有望重回輪值，目前洋基前4名先發人選是柯爾（Gerrit Cole）、弗里德（Max Fried）、洛登（Carlos Rodon）和施密特。史卓曼將和卡拉斯科（Carlos Carrasco）、華倫（Will Warren）和威南斯（Allan Winans）競爭最後一個席位。

對此，布恩表示，「我們仍然覺得球隊深度不錯，你知道這些情況總會在一年中的不同時間點發生。」

洋基

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