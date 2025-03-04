MLB／曾與王建民同隊 穆斯塔卡斯宣布退休和皇家簽1日合約

現年36歲的前皇家隊明星三壘手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）決定退休，他將與皇家簽一日合約，結束13年大聯盟生涯。

穆斯塔卡斯生涯前8季效力皇家，是2015年奪冠成員，生涯入選過3次明星賽，總共累積215轟，打擊率0.247。2016年王建民效力皇家時與他當過隊友，2023年穆斯塔卡斯效力天使隊，是他最後一次在大聯盟出賽，曾與大谷翔平並肩作戰。

美國時間5月31日穆斯塔卡斯會和皇家簽一日合約，他將以皇家球員身分退休，球團預計將在賽前舉辦引退儀式，穆斯塔卡斯受訪時說，「希望我到時不要哭得太多。」

穆斯塔卡斯表示，「我一直認為我會以皇家球員身分結束職業生涯，這是我想待的地方，這座城市和球團對我和我的家人意義重大。」