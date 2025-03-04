MLB／洋基弗里德熱身賽初登板獲火箭人建議 鄭宗哲替補吞K

洋基隊休賽季以8年2.18億美元網羅前勇士隊王牌弗里德（Max Fried）。今天他在熱身賽迎來轉隊後初登板，對海盜隊2.1局失2分，台灣好手鄭宗哲比賽後段有替補上場。

弗里德首局送出三上三下，2局上先被巴特（Joey Bart）敲安，2出局後投出觸身球，但用三振化解危機。3局上弗里德續投，1出局後投保送，又被敲二壘安打，留下二、三壘有人危機後退場。

接替登板的安德森（Ryan Anderson）後來被巴特扛出3分砲，其中2分算弗里德身上，總計弗里德投2.1局，被敲2安，送出2K和1保送，失2分，防禦率7.71。

海盜體系的台灣好手鄭宗哲6局下登場守游擊，與隊友完成一次雙殺，還有接殺1顆內野高飛球。9局上鄭宗哲獲得打擊機會，可惜被三振，春訓打擊率降為0.273。洋基此戰敲出10支安打，最終以12：3大勝。

「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）今年春訓來洋基客座指導投手，今天有在休息室給弗里德建議，弗里德表示，「能坐下來聽一位贏過七次塞揚獎的投手分享經驗，真是太酷了。他坐在那看我投球，並給出一些他看到的反饋和關於投球的建議，這真的很特別。」