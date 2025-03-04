MLB／練習新球種？千賀滉大熱身賽首度先發 飆154公里無失分

上季因傷只出賽1場的紐約大都會日籍強投千賀滉大，今天在春訓熱身賽首度先發，面對邁阿密馬林魚主投2局被敲2支安打無失分，送出2次三振且沒有四壞球，最快球速達96英哩（約154.5公里），顯現不錯的投球狀態，最終大都會與馬林魚以1比1握手言和。

千賀滉大一開始就用滑球三振了首名打者；之後面對希爾（Jared Hill）時，千賀的外角直球原本被判為壞球，但他申請了ABS電子好壞球系統挑戰（ABS Challenge），最終也改判為好球。

Kodai Senga picks up a strikeout in his first #SpringTraining outing 👻 pic.twitter.com/bEWSPGh5Et — MLB (@MLB) 2025年3月3日

原本球隊規劃讓千賀只投1局，但由於他僅用了15球就完成首局，狀況十分良好，因此決定續投第2局。他先用滑球讓首名打者揮空三振，接著再讓下一名打者擊出左外野飛球順利拿下2出局。不過，接下來的打者敲出內野安打，千賀隨即穩住陣腳，讓最後一名打者擊出二壘滾地球，完成2局投球後無失分退場。

千賀滉大賽後表示自己很高興回到球場，能夠健康完成投球；另一方面他也談到了對於球路的控制情況，「目前我主要著重在穩定子彈滑球（Gyro Slider），感覺時好時壞，但整體還算感覺不錯。」

Kodai Senga with his second strikeout of the night pic.twitter.com/vCgdy0944x — SNY (@SNYtv) 2025年3月3日

這場比賽千賀滉大用了31球，其中20球是好球，四縫線速球比例佔了54.8%，用了6顆滑球，卡特球和Sweeper各3顆，還有指叉球跟曲球各1球；千賀滉大還透露自己也在持續練習伸卡球。

千賀滉大新秀年取得12勝、202次三振的佳績，但上季因右肩緊繃長期缺陣，復出後又因左小腿疼痛緊急退場，例行賽僅登板1場；季後賽復出投了3場，其中2次先發戰績0勝1敗、防禦率高達12.60。

進入大聯盟生涯第3年，千賀滉大期盼能擺脫傷勢困擾，重新找回兩位數勝場的投球水準。