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MLB／藤浪晉太郎1局無保送自認表現不錯 教頭：有很大改善

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊日籍火球男藤浪晉太郎。 美聯社
水手隊日籍火球男藤浪晉太郎。 美聯社

水手隊日籍火球男藤浪晉太郎今天在熱身賽對守護者隊，後援1局0失分，水手最後以7：2拿下勝利。

美國時間2月27日藤浪對巨人隊，只投0.2局就狂失4分。今天與守護者交手，藤浪第7局登板，先用1球解決守護者諾爾（Jhonkensy Noel），下一棒馬丁尼茲（Angel Martínez）敲內野安打，但藤浪連解決2名打者，結束投球任務。

藤浪總共投14球，9顆好球，5顆壞球，沒保送，被敲1安無失分，最快球速達98.8哩（約159公里）。水手總教練威爾森（Dan Wilson）稱讚藤浪，「他今天積極攻擊好球帶，這點與上一場比賽相比有很大改善，投球也非常有力量。」

藤浪也對自己的表現很滿意，「速球和變化球應該都投得不錯，能專注在捕手的手套，身體平衡也掌握得很好。」

水手 藤浪晋太郎

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