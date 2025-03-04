MLB／昆塔納拒哥倫比亞後加盟釀酒人 葉力奇：他懂如何投球
據大聯盟官網報導，36歲哥倫比亞籍左投昆塔納（Jose Quintana）與釀酒人隊簽下1年合約。古巴記者羅梅洛（Francys Romero）指出，金額約在400至500萬美元之間。
昆塔納上季在大都會隊先發31場，主投170.1局，防禦率3.75。哥倫比亞休賽季要打2026年經典賽資格賽，但昆塔納婉拒參加。
昆塔納生涯出賽359場有333場是先發，累積1969.2局投球，防禦率3.74，曾在2016年效力白襪隊時入選明星賽。他對釀酒人成績很亮眼，投了130局，防禦率僅2.98。
釀酒人球星「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）對補強昆塔納相當滿意，「他懂得如何投球，控球很靈活，能精準投進好球帶，讓打者難以掌握。每次他上場，都能給球隊帶來獲勝機會，他經歷過各種比賽類型，擁有豐富經驗，能擁有這種投手在我們陣容中，當然是好事。」
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