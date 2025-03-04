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MiLB／潘文輝費城人農場排名第19 看好2026傷後回歸快速晉升

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟各隊前30名新秀排名放榜，效力費城人隊體系的台灣火球男潘文輝排名第19。 聯合報系資料照
大聯盟各隊前30名新秀排名放榜，效力費城人隊體系的台灣火球男潘文輝排名第19。 聯合報系資料照

大聯盟官網的30隊農場排名前30新秀，從今天開始放榜，效力費城人隊體系的台灣火球男潘文輝排名第19，由於去年11月進行TJ韌帶置換手術，對他上大聯盟的歸估時間延後到2027年，看好他的球速、球威，即便沒有非常精準的控球，仍有能力在大聯盟作為後援投手生存。

大聯盟官網今天公布東區球隊農場前30榜單，接下來是明天中區、後天西區逐一開獎。潘文輝排名費城人第19，在各項能力的球探評分（分數範圍20到80分）中，獲得直球65分、滑球50分、指叉球60分、控球45分、整體40分。

潘文輝去年同一時間點的這份榜單排名第14，今年下滑到第19，上季經歷傷勢纏身的一年，因小指骨折直到6月才開始出賽，歷經新人聯盟到1A、高階1A，但球季結束後原定投入秋季聯盟、世界12強棒球賽中華隊，因手肘不適辭退，最終進行TJ手術，2025年也宣告報銷。

球探報告中提到，當潘文輝健康的狀況下，他的強力武器庫讓他有能力扮演大聯盟後援投手，直球可達99哩、均速96.7哩，還有一顆球速落在80哩中段的指叉球，因驚人轉速製造誇張的63%揮空率，滑球球速也提升到84.4哩，同樣頻頻讓打者揮空。

文中指出，潘文輝專注在這三種球路，去年在攻擊好球帶上有穩定表現，降低保送率，「他或許永遠也不會有精準控球，但他的球威讓他在後援角色上並不需要這些，當潘文輝在2026年回歸賽場時，他可能快速晉升，有機會在大聯盟應對高張力的場面。」

大聯盟 潘文輝 球速

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