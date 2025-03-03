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MLB／運動家下放7人回小聯盟春訓 包括林家正、莊陳仲敖

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
莊陳仲敖賽後帶著總教練曾豪駒給他的骰子受訪。資料照
莊陳仲敖賽後帶著總教練曾豪駒給他的骰子受訪。資料照

運動家隊今天公布大聯盟春訓名單下放7人，其中包括台灣投手莊陳仲敖、捕手林家正，接下來將回到小聯盟參與春訓。

林家正去年11月在世界12強棒球賽中華隊冠軍之旅大放異彩，今年與運動家簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約，莊陳仲敖則是去年升上2A，今年獲得球隊青睞點名參與大聯盟春訓，對兩人來說都是初體驗。

林家正。資料照
林家正。資料照

運動家大聯盟春訓除了40人名單外，共計16名受邀選手，今天公布7人下放至小聯盟，其中包括林家正、莊陳仲敖。

林家正共在春訓留在3場出賽、2打席，並未敲安，莊陳仲敖則因參與經典賽資格賽助陣中華隊，近日才返回美國，尚未在熱身賽亮相。

大聯盟 林家正 莊陳仲敖

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