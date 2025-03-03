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MLB／大谷翔平上壘歪頭等不到回應 代班壘指：我第一次來啊…

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平上壘後想慶祝，頭一伸卻沒等到回應，留下有趣畫面。 美聯社
大谷翔平上壘後想慶祝，頭一伸卻沒等到回應，留下有趣畫面。 美聯社

道奇隊今天在春訓熱身賽兵分兩路，大谷翔平留在主場出賽，2打數敲出1安打，上壘後的慶祝儀式，頭一伸，卻沒等到回應，全因一壘指導教練是3A教練布里斯（Manny Burriss）代班，布里斯賽後無辜回應自己毫不知情，「這是我第一場比賽啊！」

大谷以往在上壘後，都會與一壘指導教練麥卡洛夫（Clayton McCullough）有個頭碰頭的慶祝動作，這樣的習慣並未因麥卡洛夫轉戰馬林魚隊擔任總教練而改變，但今天道奇同時還有一隊客場出賽，主場賽事一壘教練由3A球隊支援，意外誕生可愛插曲。

大谷第4局敲出安打，上壘後再度將頭朝教練的方向一伸，但布里斯沒有回應，讓大谷尷尬笑了。

布里斯表示，「這是我第一場（大聯盟）比賽，我不知道他會這麼做，雖然有感覺到他要幹嘛，但有點來不及反應。」他表示，大谷當時的反應只是笑了笑，「如果再給我一次機會，我一定會回應他。」

大谷翔平 道奇

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