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MLB／李灝宇二壘打開張首安 差點美技沒收鄭宗哲內野安打兩人都笑了
兩位台灣新生代內野手，今天在大聯盟春訓熱身賽同場亮相，老虎隊李灝宇敲出首安，海盜隊鄭宗哲則是2打數2安打，其中一支挑戰李灝宇防區，差點就被台灣同胞沒收安打。
李灝宇今年首度參與大聯盟春訓，前5場出賽累積10打數沒有安打，還在等待今年熱身賽首安；今天從板凳出發，6局替補第一棒、二壘手亮相，7局上首打席就敲出二壘打，打擊率終於開張，隨後也靠隊友的安打跑回分數。
李灝宇第2打席打成本壘前的軟弱滾地球，由三壘手處理，傳一壘完成刺殺，此役2打數1安打作收，熱身賽累積12打數敲出1安打。
鄭宗哲以替補游擊手登場，首打席打穿左邊防區，第二打席挑戰右邊防區，李灝宇展現守備範圍，搶在游擊手前攔截這球，接球後空中回身快傳一壘，一壘審判決鄭宗哲安全上壘，跑出一支內野安打，兩人也都笑了。
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