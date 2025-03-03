快訊

麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

跑步多快才算有在跑？專家建議各年齡層應追求的速度指南

人人都想衝東京！日本拚觀光客翻倍 機場運能扛得住？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／李灝宇二壘打開張首安 差點美技沒收鄭宗哲內野安打兩人都笑了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
老虎隊李灝宇敲出首安，海盜隊鄭宗哲則是2打數2安打。 路透社
老虎隊李灝宇敲出首安，海盜隊鄭宗哲則是2打數2安打。 路透社

兩位台灣新生代內野手，今天在大聯盟春訓熱身賽同場亮相，老虎隊李灝宇敲出首安，海盜隊鄭宗哲則是2打數2安打，其中一支挑戰李灝宇防區，差點就被台灣同胞沒收安打。

李灝宇今年首度參與大聯盟春訓，前5場出賽累積10打數沒有安打，還在等待今年熱身賽首安；今天從板凳出發，6局替補第一棒、二壘手亮相，7局上首打席就敲出二壘打，打擊率終於開張，隨後也靠隊友的安打跑回分數。

李灝宇第2打席打成本壘前的軟弱滾地球，由三壘手處理，傳一壘完成刺殺，此役2打數1安打作收，熱身賽累積12打數敲出1安打。

鄭宗哲以替補游擊手登場，首打席打穿左邊防區，第二打席挑戰右邊防區，李灝宇展現守備範圍，搶在游擊手前攔截這球，接球後空中回身快傳一壘，一壘審判決鄭宗哲安全上壘，跑出一支內野安打，兩人也都笑了。

大聯盟 鄭宗哲

延伸閱讀

MLB／鄭宗哲首安就是二壘打 歷年熱身賽打擊率突破3成

MLB／聽過李灝宇所有好評 老虎教頭：他會比預期更快幫上球隊

MLB／李灝宇三壘守備吸引視線 老虎記者：可能是黑馬

經典賽／雄鷹6人入選成28人名單最大團 悍將、獅隊排第二

相關新聞

MLB／大谷翔平上壘歪頭等不到回應 代班壘指：我第一次來啊…

道奇隊今天在春訓熱身賽兵分兩路，大谷翔平留在主場出賽，2打數敲出1安打，上壘後的慶祝儀式，頭一伸，卻沒等到回應，全因一壘...

MLB／李灝宇二壘打開張首安 差點美技沒收鄭宗哲內野安打兩人都笑了

兩位台灣新生代內野手，今天在大聯盟春訓熱身賽同場亮相，老虎隊李灝宇敲出首安，海盜隊鄭宗哲則是2打數2安打，其中一支挑戰李...

MLB／大谷翔平轉戰道奇即奪冠 楚奧特坦言心情很複雜

日本棒球巨星大谷翔平從天使轉戰道奇的第一年，就創下史無前例「50-50」紀錄，更幫助球隊成功贏得世界大賽冠軍。對大谷翔平和球迷來說，2024年賽季可說是如夢似幻，但對於曾跟他並肩作戰6年的「神鱒」楚奧

MLB／回整大谷翔平成功 道奇教頭：優秀的團隊合作

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天成功「復仇」，惡整大谷翔平，羅伯茲今天笑談整人計畫出自團隊合力策畫，「...

MLB／川普力挺涉賭MLB安打王羅斯 喊話赦免但內容不明

美國總統川普指出，他將赦免已經去世的涉賭美國職棒大聯盟MLB安打王羅斯，但川普未透露赦免會涵蓋哪些內容，且羅斯沒因為涉賭...

MLB／道奇日籍三本柱這天同場出戰 佐佐木宣布結婚時大谷在按摩

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時說，「令和怪物」佐佐木朗希將在美國時間3月4日與紅人隊之戰，迎來熱身賽初登板。 山本由伸將擔任該場比賽先發投手，佐佐木預計以後援身分接替登

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。