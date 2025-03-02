MLB／大谷翔平轉戰道奇即奪冠 楚奧特坦言心情很複雜

日本棒球巨星大谷翔平從天使轉戰道奇的第一年，就創下史無前例「50-50」紀錄，更幫助球隊成功贏得世界大賽冠軍。對大谷翔平和球迷來說，2024年賽季可說是如夢似幻，但對於曾跟他並肩作戰6年的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）來說，此情此景難免感到心情複雜。

近日，楚奧特在接受採訪時，被問及對於大谷首季加盟道奇即奪冠的看法，是否會成為激勵他的動力？他坦言：「當你看到前隊友離開後馬上奪得世界大賽冠軍，這總是有點難受。但我真的很替他高興，他為棒球這項運動的貢獻無與倫比，他的表現令人驚艷。看他打球真的是種享受，這一點無庸置疑。」

大谷翔平加入天使之後，與楚奧特組成眾所矚目的MVP搭檔，但即便擁有堪稱地表最強雙人組，天使卻始終難以闖進季後賽。2023年賽季結束之後，成為自由球員的大谷翔平選擇離開，與道奇簽下10年7億美元的史詩級合約。

加盟眾星環繞的道奇之後，大谷翔平以連兩年MVP的姿態幫助球隊奪下冠軍，這不僅是大谷個人生涯的第一座世界大賽冠軍，更是實現了過去在天使難以觸及的夢想。不僅如此，大谷翔平驚人的球星光環更讓這支名門勁旅進一步成為全球關注焦點，吸引無數目光，在戰績和商業層面雙收。

相比之下，同為洛城的天使隊則是持續落入凡間，前景黯淡。自2014年以來，天使隊已經連續10年無緣季後賽，戰績也是每況愈下，上季更是僅拿到63勝99敗，在美聯西區墊底。

面對這樣的處境，楚奧特也坦承，球隊正試圖改變這樣的狀況：「過去幾年對我們來說真的很艱難。我們無法打進季後賽，但我們正在努力改變球隊文化，改變每天走進球場的心態。」

對楚奧特更艱難的情況是，近年來他飽受傷勢困擾，5個賽季下來只打了319場比賽，無法穩定輸出貢獻。「對我來說，最重要的還是待在場上。我真的很享受比賽，但過去幾年發生了一些詭異的情況，這些都不在我的掌控之內。不過現在我感覺很好，我的狀態恢復得不錯，也做了一些調整，我對自己的揮棒感到滿意。」

在大谷翔平離開後，天使仍在尋找新的球隊方向，對曾被譽為「大聯盟最強球員」的楚奧特來說，哪怕是個人傷勢問題，還是球隊重建情況，看起來都還是充滿掙扎，眼前依然面臨各種挑戰。