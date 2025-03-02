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MLB／回整大谷翔平成功 道奇教頭：優秀的團隊合作
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天成功「復仇」，惡整大谷翔平，羅伯茲今天笑談整人計畫出自團隊合力策畫，「當然也包括我啦！」
大谷翔平在春訓之初先對羅伯茲的車動手腳，在總教練專屬停車位上停放保時捷玩具車，當時羅伯茲就嗆聲春訓還很長、絕對會報仇，道奇隊官方社群昨天就有續集釋出，換大谷翔平在打開自己的保時捷車門時，發現一堆貼有羅伯茲貼紙的彩色小球滾了出來，車裡還有一張羅伯茲大笑的照片，大谷翔平笑說：「好喔，現在扯平了。」
羅伯茲今天被問到此事也很得意，「現在是1比1囉！」至於這次惡整計畫是誰的主意？他笑說這是共同監製的企畫，「這是優秀的團隊合作，當然也包括我。」
大谷翔平也在個人IG放上這些小球的下落，都成了愛犬Decoy的玩具，大谷還皮皮寫下：「謝囉！Doc。」
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