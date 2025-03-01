MLB／道奇日籍三本柱這天同場出戰 佐佐木宣布結婚時大谷在按摩
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時說，「令和怪物」佐佐木朗希將在美國時間3月4日與紅人隊之戰，迎來熱身賽初登板。
山本由伸將擔任該場比賽先發投手，佐佐木預計以後援身分接替登板，羅伯茲提到，兩人預計各投3至4局。
沒意外的話，大谷翔平將以指定打擊身分上場，因此這場比賽將成為道奇「日籍三本柱」首度同場比賽。
佐佐木朗希日前宣布結婚喜訊，大谷受訪時透露當下感想，「我確實有被嚇到，當時正在按摩，剛聽到時還以為是開玩笑，結果是真的，祝他新婚快樂。」
大谷去年也無預警公布婚訊，當被問到身為「前輩」有沒有要給佐佐木建議，大谷笑回，「其實我們也只差一年，沒什麼好建議的。」
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