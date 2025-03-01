MLB／大谷不滿足現有成就 自認打擊能更好、投球想加強才動手術

大谷翔平今天迎來今年熱身賽初登場，從轉戰天使隊的花卷東高校學長菊池雄星手中，敲出一發反方向全壘打，大谷受訪時也談到傷後的調整狀況。

對於生涯對菊池打得很有心得（3轟，OPS值1.072），大谷認為只是恰巧發生。談到揮棒狀況，大谷表示如果肩膀外旋幅度做得更好，揮棒應該會更流暢，今天揮棒沒有違和感，接下來會根據身體反應，繼續進行調整。

Shohei Ohtani's first at-bat of #SpringTraining ...



Shohei Ohtani's first HOME RUN of Spring Training! pic.twitter.com/k1fScI5BrD — MLB (@MLB) 2025年3月1日

第5局大谷被三振後，似乎有觀察左肩，對此他回應，「沒有特別不適，每打席都會仔細檢查狀況。最後那次三振揮棒時機有點慢，但整體來說沒問題，感覺不錯。」大谷進一步解釋，「訓練時就會一直檢查，但比賽時發力程度不同，因此比賽中也要檢視動作和身體反應。」

大谷職業生涯已創下許多成就，不過他仍不滿足，「投球方面還沒復出，打擊也還有很多提升空間，我希望能持續追求更好表現，直到自己完全滿意為止。」

大谷過去在投手丘火球連發，當被問到傷後是否會改變風格，他表示，「我不會因為害怕受傷而降低表現，這正是動手術的原因。術前只投到93英里，韌帶部分撕裂時，不會感到疼痛，但我不滿足那種狀態，而是希望能變得更強，因此才選擇動手術。」