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MLB／惡整教頭後收「回禮」 大谷翔平開車門看到滿滿羅伯茲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平惡整教頭後，在今天收到羅伯茲的「回禮」。 截圖自道奇官方X
大谷翔平惡整教頭後，在今天收到羅伯茲的「回禮」。 截圖自道奇官方X

大谷翔平今年春訓將總教練羅伯茲（Dave Roberts）的車子藏起，換成兒童用保時捷玩具車，當時羅伯茲曾說：「翔平，你就是下一個，你有麻煩了！」實際上，大谷翔平也在今天收到羅伯茲的「回禮」。

大谷翔平曾因為隊友讓出背號而贈送保時捷實車，羅伯茲則是收到模型車，今年春訓時更是走到停車場時才發現，自己的車子不見了，原本的總教練車位上停著一台保時捷玩具車，羅伯茲也瞬間發覺「翔平這是你搞的吧？」

道奇隊官方社群今天釋出二部曲，換大谷翔平在打開自己的保時捷車門時，發現一堆彩色小球滾了出來，車裡還有一張羅伯茲大笑的照片，大谷翔平笑說：「好喔，現在追平了。」

羅伯茲也特別錄製影片給大谷翔平，他表示：「你第一輪先整到我了，你知道什麼叫做報復嗎？看看這些小球上面的漂亮臉蛋，球的上面都有我，而我把這些放到你的車子裡，好好享受清理車子的時光吧。」

被問到想對羅伯茲說什麼時，大谷翔平說：「沒有想法，就是有點困擾。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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