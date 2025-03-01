MLB／響尾蛇「卡仔」炸裂春訓第3轟！打擊率高達6成
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）近況絕佳，今天再度開轟，這是他春訓第3發全壘打，幫助球隊以6：1擊敗皇家隊。
卡洛爾今天擔任第2棒右外野手，首打席就敲出左外野安打，第2打席敲出帶有打點的安打，幫助響尾蛇先馳得點。
5局下第3打席，卡洛爾鎖定皇家投手隆恩（Sam Long）的滑球，轟出中外野2分砲，擊球初速是104.1哩、飛行距離414呎。
卡洛爾本場比賽3打數全敲安，貢獻3打點，目前春訓打擊率高達6成，整體攻擊指數（OPS）2.167。
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