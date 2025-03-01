MLB／熱身賽首打席就開轟 大谷翔平反方向炸裂狙擊菊池雄星

道奇隊日籍球星大谷翔平今年春訓熱身賽首場出賽，就以一發全壘打下馬威，今天面對前東家天使隊、日籍同胞菊池雄星，首打席就敲出陽春砲。

大谷翔平去年也在春訓首場比賽開轟，今年複製相同劇本，第一場春訓熱身賽正好碰上熟悉的天使、熟悉的菊池，首打席就在滿球數情況下，將這位花卷東高校學長一顆93.9哩直球反方向轟出左外野全壘打牆外。

大聯盟官方X貼出影片寫著：「大谷的甩棒回來了！」「大谷的春訓首打席，就是他的春訓首轟」，霸氣迎接球季即將展開。