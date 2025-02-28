聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／藤浪晉太郎0.2局狂丟3次四死球 水手教頭還是說很喜歡
藤浪晉太郎悲劇般的控球，今天在春訓熱身賽再現，面對巨人隊面對6人次，出現3四死球保送、被敲1安打，狂失4分，西雅圖時報直言：「藤浪晉太郎展現了誘人的火球、不安的控球」。
藤浪今年與水手簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約，24日的首場出賽中繼1局無失分，有2次三振、1次保送，今天卻面臨控球大動盪，第5局在1：0領先時登板，先面對前兩位打者分別投出觸身球、四壞球保送，一出局後面對李政厚，纏鬥10球後選到保送，再被馬托斯（Luis Matos）敲出二壘打掉分，面對霍夫（Sam Huff）飆K後退場。
藤浪今天共留下0.2局投球，被敲1安打、3次四死球保送，狂失4分，最快球速98.8哩，記上救援失敗。
水手總教練威爾森（Dan Wilson）表示，「顯然他今天無法如自己期望地找到好球帶，但他會持續努力，就像我先前說的，他的球速很棒、指叉很棒，讓對手很難掌握，到目前為止，我很喜歡在藤浪身上所看到的東西。」
西雅圖時報指出，藤浪的身材條件、運動能力讓他各隊一直對他保持興趣，「但他真的不太清楚自己的球會往哪裡去，這不只是缺乏控球（a lack of command），而是缺乏控制（lack of control）。」文中詳述藤浪從日職時期就有的控球問題，但球速條件太香，但各隊對他仍有降球速求控球仍能壓制打者的期待，水手也相信自家頗具好評投手養成系統能成功改造藤浪，才與他簽下合約。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言