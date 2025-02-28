MLB／道奇東京行吃喝靠大谷、山本 羅哈斯旅遊清單還有迪士尼和寶可夢

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平和山本由伸將盡地主之誼，招待道奇隊友。 美聯社
大谷翔平和山本由伸將盡地主之誼，招待道奇隊友。 美聯社

道奇隊將在3月中遠征日本東京，與小熊隊進行海外開幕戰，陣中擁有三大日本球星，讓選手們更加期待這趟日本行，老將羅哈斯（Miguel Rojas）就透露，大谷翔平、山本由伸已經安排好，屆時將找日本廚師到道奇下榻飯店為全隊下廚。

36歲的羅哈斯，與隊上的亞洲隊友們積極聯繫感情，他在今天接受媒體採訪時透露，前一天才剛邀請大谷、山本、佐佐木朗希、金慧成等人共進晚餐，更主動爆料接下來的東京行，將由大谷、山本作東招待全隊。

道奇老將羅哈斯。 美聯社
道奇老將羅哈斯。 美聯社

「我已經等不及了！」羅哈斯表示，前往東京後，將會有球隊晚宴，「翔平和由伸會邀請廚師到我們的飯店，為我們準備晚餐，這是我第一次到日本，真的很期待。」

羅哈斯的旅遊清單上還有許多要去的點，他笑著分享，「我打算和家人一起去迪士尼海洋，還得帶孩子去寶可夢商店和玩具店，我打算每天都早起出門走走。」

佐佐木朗希 小熊隊 道奇

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