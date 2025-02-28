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MLB／隊史首位台灣球員 金鶯發聲明祝福陳偉殷退休

中央社／ 洛杉磯27日專電
金鶯隊時期的陳偉殷。 美聯社
金鶯隊時期的陳偉殷。 美聯社

美國職棒金鶯隊今天向中央社表示，陳偉殷是金鶯隊史第一位台灣球員，效力4年擔綱先發投手群的穩定力量，祝福他退休後一切順利。

金鶯隊今天回覆中央社記者詢問，發出聲明祝福陳偉殷。39歲的陳偉殷26日宣布退休，結束20年職業生涯。他自2004年赴日本職棒發展，2012年轉戰美國職棒大聯盟

金鶯隊聲明表示：「金鶯隊恭喜陳偉殷在太平洋兩端都締造了傑出生涯。他是金鶯隊史第一位台灣球員，在2012年及2014年扮演關鍵角色，幫助球隊闖進季後賽。」

聲明指出：「他是金鶯先發輪值中的穩定力量，效力4年期間，他是球隊當中防禦率最低、先發場數最多、局數最多的先發投手。我們祝福他退休一切順利。」

陳偉殷在日本職棒的前東家中日龍已經宣布，3月16日季前熱身賽邀請陳偉殷開球，讓他再站上投手丘與日本球迷告別。

大聯盟 日本職棒 金鶯 陳偉殷

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