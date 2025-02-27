MLB／菅野智之開箱繳2局無失分 優秀指叉連教頭都說讚

上賽季效力日職巨人隊，本季以1年1300萬美元加盟金鶯隊的35歲日籍投手菅野智之，今天迎來大聯盟春訓熱身賽初登板，菅野智之主投2局無失分。金鶯最後以3比7敗給海盜，菅野無關勝敗。

總計2局的投球中，菅野被打2支安打，投出1次保送，用球數28球中有17顆好球，最快球速來到93英里（約149公里）。但菅野本場比賽的最大任務是適應大聯盟的投球環境，包含計時器、Pitchcom以及不能在局間傳接球等相異之處。

Tomoyuki Sugano facing Ke'Bryan Hayes #Orioles pic.twitter.com/RzviqjioUy — BaltimoreBaseball.com (@BMoreBaseball) 2025年2月26日

根據金鶯隊官網報導，菅野只讓對手敲出兩顆擊球初速超過100英哩的強勁擊球。他的控球也備受肯定，教頭海德（Brandon Hyde）表示，菅野的好球比例居多，有很棒的球質，也試了一些非常好的指叉球。

「菅野的速球控制力很好，指叉球看起來沒有很生疏。他對武器庫中的多種球種都有頂尖的控制能力，就算投不好也僅僅只是稍稍偏離好球帶，看他的投球真的非常有趣」