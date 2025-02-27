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MLB／洋基大物球季報銷竟喊解脫？ 傷勢頻傳嘆：韌帶斷掉算了

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基大物漢普頓飽受傷勢所苦，近日選擇動刀一勞永逸。 路透
洋基大物漢普頓飽受傷勢所苦，近日選擇動刀一勞永逸。 路透

洋基隊23歲大物右投漢普頓（Chase Hampton）日前傳出將動刀進行手肘韌帶置換手術（Tommy John手術，俗稱TJ手術）而整季報銷。漢普頓卻淡定面對，甚至還感到解脫，「我覺得是時候了。」

根據美媒報導，漢普頓過往就曾遭遇右手尺側副韌帶部分撕裂，但都沒有選擇動刀處理，但在今年春訓再度感到不適後，漢普頓選擇開刀一勞永逸，甚至表示，頻繁的受傷讓他不禁希望韌帶乾脆一點，真的撕裂掉算了。

而動刀也代表漢普頓整季報銷，他在術後受訪提到：「這個傷勢已經困擾我一段時間了，之前遭遇了3次部分撕裂，我覺得是時候動手術了，我早就做過心理準備。」雖然看開，但他也對於整季報銷感到難過，「確實很沮喪，但我覺得很踏實，代表這個問題要被解決了。」

洋基在2022年第6輪挑中漢普頓，而他在2023年菜鳥賽季就步步高升，直衝2A，去年還名列洋基農場第6名新秀，然而他連續2年春訓都遭遇傷勢，今年為求一勞永逸，選擇動刀犧牲球季。

洋基

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