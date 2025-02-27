MLB／響尾蛇「卡仔」春訓又夯滿貫砲！費爾柴爾德敲首安
響尾蛇隊台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）春訓手感發燙，今天夯出一發滿貫砲，幫助響尾蛇以7：1擊退釀酒人隊，卡洛爾也在受訪時談到姿勢微調的效果。
卡洛爾前天才開轟，今天又敲出滿貫砲，累積2打數2安打，選到1次保送，目前春訓7打數3安打，打擊率為0.429，整體攻擊指數（OPS）高達1.842。
卡洛爾在春訓時使用新打擊姿勢，準備時球棒位置變得更垂直，且較遠離身體；而不是過去類似將球棒扛在肩膀上。對此卡洛爾表示，「今天最後一個打席就是很好的例子，我能乾淨地揮擊，不需要重新調整手的位置來迎球，這讓我很滿意。」
另外一名台美混血好手費爾柴爾德（Stuart Fairchild）今天也有出賽，擔任紅人隊先發第9棒中外野手，與天使隊交手，敲出個人今年春訓首安，全場2打數1安打，有1次盜壘成功，紅人最終以9：4贏球。
費爾柴爾德熱身賽7打數1安打，打擊率0.143。去年他出賽95場，有8轟、30打點和13次盜壘成功，打擊率0.215。
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