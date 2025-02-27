MLB／天使「神鱒」開轟甩傷病陰霾 春訓防右外野新鮮感十足

天使隊明星外野手「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天一掃傷病陰霾，在面對紅人隊的春訓賽事中開轟，是一發幫助天使追平的陽春砲，楚奧特賽後受訪表示：「把球看清楚，就有好的結果。」

生涯斬獲3座MVP的神鱒上賽季飽受傷病所苦，由於左膝半月板撕裂而動刀，只出賽29場比賽，不僅如此，2021到今年，楚奧特幾乎年年都有重大傷病，身體狀況下滑讓這位天使大將無法展現身手。

MIKE TROUT HOME RUN!!!!! pic.twitter.com/KUN9m3LVLv — Los Angeles Angels (@Angels) 2025年2月26日

楚奧特今天春訓在面對紅人隊的春訓賽事中開轟，是一發幫助天使追平的陽春砲 美聯社

2021年神鱒因為右小腿拉傷只出賽36場比賽；2022則是因上背部與胸腔受傷而缺席1個多月；2023年又發生左手鉤狀骨骨折，7月3日後就沒再出賽過，而上賽季又遭遇左膝半月板撕裂。神鱒生涯全都待在天使，平均打擊率2成99，敲出378發全壘打。

神鱒上一個MVP賽季是2019年，那年他繳出45轟、104分打點、2成91打擊率。由於身體狀態的下滑，楚奧特選擇接受球團規劃離開熟悉的中外野防區，移防右外野。他表示很期待能從不一樣的角度看球場，自己將會慢慢接受這個調整。