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MLB／大谷春訓首戰扛指定打擊 將面對前東家天使隊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇教頭羅伯茲透露，大谷將在春訓首戰以指定打擊身份面對前東家天使隊。 美聯社
道奇教頭羅伯茲透露，大谷將在春訓首戰以指定打擊身份面對前東家天使隊。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平近期專心於投球復健，致力在下季讓「二刀流」重返賽場。不過道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）宣布，大谷本週五將先以指定打擊身分在春訓出賽，而對手會是他的前東家天使隊。

羅伯茲先前受訪表示，因為要讓大谷在3月的海外開幕戰以二刀流身分上場非常有難度，可能會讓日本球迷無緣親眼看到這位日籍強投在鄉親父老面前主宰投手丘。羅伯茲也未透露大谷復健的時間表，僅表示「能越快回到投手丘越好」

大谷持續進行投球復健，不過高機率趕不上3月的東京開幕戰，無緣在日本球迷面前獻技。 美國聯合通訊社
大谷持續進行投球復健，不過高機率趕不上3月的東京開幕戰，無緣在日本球迷面前獻技。 美國聯合通訊社

大谷翔平2023年8月手肘動刀，今年世界大賽又傷到左肩，勢必會影響到復健進度。而大谷本季專職打擊，不僅以54轟59盜成為首個「50-50」俱樂部成員，且贏得年度MVP.，且為生涯第3次全票通過。

至於投手部分，大谷生涯的戰績為38勝19 負，防禦率為 3.01，而2023 年8月受傷前的戰績為 10勝5敗，防禦率為 3.14。

大谷翔平 羅伯茲

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