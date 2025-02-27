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MLB／山本由伸春訓二度登板挨兩轟 教頭稱狀態比去年更好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸今天春訓熱身賽第二度先發，總計2.1局被敲4支安打，丟掉3分，另有2次三振、2次保送。 美聯社
山本由伸今天春訓熱身賽第二度先發，總計2.1局被敲4支安打，丟掉3分，另有2次三振、2次保送。 美聯社

道奇隊日本投手山本由伸今天春訓熱身賽第二度先發，雖然2.1局就挨了2轟，不過道奇隊最終以9：3擊敗釀酒人隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為認為山本由伸的狀況沒有問題，「比去年還高了兩級。」

山本由伸今天首局沒有掉分，但2局下被釀酒人卡帕（Vinny Capra）敲出陽春砲，隨後又因連續安打失分，3局下再遭到米契爾（Garrett Mitchell）陽春砲狙擊，總計2.1局被敲4支安打，丟掉3分，另有2次三振、2次保送。

羅伯茲認為，從春訓以來山本的狀況就一直很不錯，今天能投到第3局已經超乎預期，而跟去年剛到新環境還在適應相比，目前春訓進度比去年同時間高了兩級。

山本由伸也認為狀況不差，但還有些課題需要修正，希望下次登板可以減少被敲安打、挨轟的次數，「從基本的開始，像是兩好球後攻擊低角度的球路。」

山本由伸 羅伯茲

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