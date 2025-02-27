MLB／春訓速球已調整到位 道奇塞揚左投飆出96英里直呼滿意

休賽季從巨人隊轉戰道奇隊的塞揚左投史奈爾（Blake Snell）昨天進行春訓初登板，主投1局，投出1次三振，沒有失分，最快球速來到96英里（約154公里），對於能在2月就能投出這樣的速球，史奈爾表示非常滿意。

史奈爾單局用了30球，其中有20球是好球。先是讓克勞佛（J.P. Crawford）擊出滾地球出局，接著三振羅德里奎茲（Julio Rodríguez），雖然後續被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出安打，不過也順利用滾地球解決蓋佛（Mitch Garver），完成投球任務。

Blake Snell picks up his first @Dodgers punchout 😎 #SpringTraining pic.twitter.com/WmKZiYBLQ1 — MLB (@MLB) 2025年2月25日

距離大聯盟開幕戰約還有半個月，史奈爾對於自己能在這個階段，就投出96英里快速球感到很開心：「我比我想像的還要關注我的球速，不過我很開心能有這樣的結果。」史奈爾也提到，速球控球就是投球的一切，「若你不具備這樣的素質，會很難在聯盟中生存。」

32歲的史奈爾上賽季5勝3敗，防禦率3.12，主投104局，狂飆145K。2018年與2023年他分別在光芒隊與教士隊拿下塞揚獎。