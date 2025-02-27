MLB／亞土維春訓首戰將守左外野 太空人教頭：比賽是真考驗

大聯盟春訓正如火如荼展開，明星球員們也都將登場調整狀態。太空人隊當家二壘手亞土維（Jose Altuve）休賽季接受球團規劃，將分擔外野防區任務，教頭艾斯帕達（Joe Espada）表示，周五春訓首戰就將讓他鎮守左外野。

太空人休賽季無法留下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），並交易走了明星外野手塔克（Kyle Tucker），因此內野防區將進行變陣，外野也增加競爭空間，而亞土維在知悉球團的安排後也表示，願意嘗試任何守位。

5月將滿35歲的亞土維，在14個大聯盟賽季中，鎮守過1766場二壘手，以及客串2場游擊手，幾乎成為「太空人二壘」代名詞，但在球隊接連失去大將，且近3年亞土維在二壘的防守數據下滑，這位從未在外野草皮奔跑的老將也同意這項轉變。

艾斯帕達表示：「比賽開始後便是真正的考驗，我們也會對他有更多的了解。」雖然亞土維轉任外野已成定局，但先前艾斯帕達受訪時也聲明，亞土維仍會分攤二壘防區的工作，「亞土維的態度非常好，球技也十分優異。」