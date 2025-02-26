MLB／新同學史奈爾開箱無失分 道奇春訓卻苦吞1勝5敗
休賽季從巨人隊轉投道奇隊的塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天首度在春訓登板投球，主投1局，挨1安，投出1K，沒有失分。史奈爾曾2度奪得塞揚獎，在休賽季以5年1.82億美元轉戰道奇。
史奈爾以先發角色出戰水手，一登板就解決了克勞佛（J.P. Crawford）和羅德里奎茲（Julio Rodríguez），雖然後續被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出安打，不過隨後讓蓋佛（Mitch Garver）擊出滾地球出局，完成投球任務。
史奈爾用30球投完1局，最快球速96.4英哩（約155公里），送出1次三振。 雖然史奈爾讓道奇有個不錯的開場，不過終場道奇以5：11敗於水手。目前道奇打了6場熱身賽，僅打出1勝5敗戰績。
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