MLB ／陳偉殷59勝仍居亞洲投手第10 松坂大輔也未超越

39歲左投陳偉殷在美、日職棒打拚20年帶著96勝退休，其中59勝是在大聯盟締造，目前仍在亞洲投手排名第10，很多日本、南韓球員無法超越。

陳偉殷2012年展開旅美生涯，加盟金鶯隊第1季就投出12勝，2014年更達生涯最佳16勝，2016年轉戰馬林魚隊簽下5年8000萬美元（約26億台幣），總計大聯盟生涯8年出賽219場（170場先發），戰績59勝51敗、防禦率4.18。

大聯盟史上只有13名亞洲投手達到50勝以上，朴贊浩124勝排名第1，野茂英雄123勝居次，達比修有110勝是現役投手最多，接著是黑田博樹79勝、田中將大和柳賢振78勝、王建民和前田健太68勝、岩隈久志63勝、陳偉殷59勝、松坂大輔56勝、金炳賢54勝、大家友和51勝。

菊池雄星目前41勝，也是下一位最接近50勝紀錄的現役亞洲投手，再來就是大谷翔平38勝，今年將恢復投打二刀流，未來邁向50勝之路不成問題。