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MLB／薛則初體驗電子好球帶2度碰壁 「不能給人判就好嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
薛則春訓初登板繳出2局無失分好投，但他對電子好球帶頗有微詞。 路透
薛則春訓初登板繳出2局無失分好投，但他對電子好球帶頗有微詞。 路透

本季轉戰藍鳥隊的40歲塞揚名投薛則（Max Scherzer）今天在大聯盟春訓首次登場，也是他第一次體驗電子好球帶（Automated ball-strike system，ABS），其中有2次挑戰都被判為壞球，讓薛則有些意見。

薛則今天出戰紅雀隊繳出2局無失分的好投，不過他對於ABS的初體驗並不好，面對努特巴爾（Lars Nootbaar）時，原被判定好球進壘，但努特巴爾提出挑戰，成功改判壞球；對戰威特霍特（JJ Wetherholt ），好球帶邊緣的變化球遭判壞球，薛則自己提出挑戰，卻維持原判。

薛則受訪不禁抱怨：「我對ABS持懷疑態度。我認為大聯盟的裁判們都非常優秀，那我們為什麼還需要改變？一場比賽中好球可能會被判成壞球，壞球可能被判成好球，這樣不就打平了嗎？人類裁判真的很糟嗎？我不認為。」

3度獲得塞揚榮譽的薛則雖然在今天繳出好投，但顯然他對ABS不甚滿意，他認為球員們都是人類，那就該由人類來執法，「人類該交由人類來裁決。」，ABS系統在小聯盟中已測試許久，今年是首度在大聯盟春訓中採納。

大聯盟 薛則

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