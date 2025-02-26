MLB／國民簽回明星終結者！芬尼根1年短約重返華盛頓

根據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，華盛頓國民隊與終結者芬尼根（Kyle Finnegan）達成一年600萬美元的合約，正式迎回這位全明星救援投手。

Nationals, RHP Kyle Finnegan reportedly in agreement on a one-year contract. pic.twitter.com/3rufFLY7Yi — MLB Network (@MLBNetwork) 2025年2月25日

國民隊去年11月曾令人意外地未與芬尼根續約，使他成為自由球員，期間吸引包括洛杉磯天使、波士頓紅襪與芝加哥小熊等球隊的關注。然而，這位右投最終選擇回到華盛頓，繼續扛下球隊牛棚重任。

現年33歲的芬尼根在2024賽季表現穩定，出賽63.2局，繳出3.68防禦率與1.34WHIP，並以38次救援成功排名國聯第二。自2020年登上大聯盟以來，他從未單季防禦率高於3.76，且ERA+始終維持在110以上，展現出極佳的穩定性。

這次回歸讓國民隊補強了後援投手陣容，也意味著他們仍希望在2025賽季擁有競爭力。