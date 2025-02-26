MLB／道奇延遲支付8球員共10.5億美元 主席：符合現有規定

道奇隊在休賽季進行了諸多補強，而能夠大手筆延攬眾多球星助陣的原因，除了道奇本身財大氣粗之外，他們更善加利用了「延遲支付」來維護球團的經濟狀況。根據美聯社統計，道奇與8名球員欠下總額約10.5億美元的工資，支付期在2028至2046年。

美聯社統計，道奇薪資的高峰點在2038至2039年，約為1億美元。道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）也保證：「我們不會在2035的某一天突然想到：『喔！我們好像有一筆錢沒付欸！』，我們會做好規劃的。」

道奇總裁弗里德曼保證，球隊將做好財務規劃。 路透

其實早在2021年，大聯盟就曾開會決議是否要取消這項政策，但遭到球員工會的反對。許多媒體與球迷認為，這樣也會造成實力的不均等，但大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）卻表示：「道奇在現有制度中竭盡全力補強，這種競爭精神才是人們希望看到的。」

曼弗瑞補充：「我知道某些球迷擔心，他們支持的球隊是否有能力與道奇的財力相抗衡。我們會努力傾聽球迷對相關議題的意見，我也聽過許多人對這件事的看法，相信我，我收到了許多談論這些事情的電郵。」